Public Hearing/Audiencia Pública

Turnaround Plans for Campuses Identified as Academically Unacceptable for Two School Years

The Dallas Independent School District will hold a hearing to inform the public about the School Turnaround Plans for campuses rated Improvement Required (IR) Two.

Persons interested in making comments at the public hearing must register to speak by contacting Board Services at (972) 925-3720. Registration will begin at 7:30 a.m., Monday, January 22, through Wednesday, January 24, at 5 p.m.

Planes de reestructuración para las escuelas identificadas como académicamente inaceptables por dos años escolares

El Distrito Escolar Independiente de Dallas celebrará una audiencia para informar al público sobre los planes de reestructuración para los planteles que han sido identificados en necesidad de mejoramiento (IR) Dos.

Las personas interesadas en expresar su opinión en esta audiencia pública deben registrarse llamando a la oficina de Board Services al (972) 925-3720. Se podrán registrar desde las 7:30 a.m., del lunes, 22 de enero, hasta las 5 p.m., del miércoles, 24 de enero.